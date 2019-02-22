رياضة | أرقام مميزة لكتيبة الهلال بعد حسم موقعة "الجوهرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مميزة لكتيبة الهلال بعد حسم موقعة "الجوهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الهلال، أرقاماً إيجابية بعد تغلبه على مضيفه اتحاد جدة، 2 / صفر، أمس الخميس، في المواجهة التي جرت بينهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، لحساب المرحلة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ورفع الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، رصيده التهديفي بدوري المحترفين منذ بداية عام 2019، إلى 5 أهداف، بالإضافة إلى تصدره قائمة هدافي البطولة، برصيد 17 هدفاً، وساهم جوميز في صناعة 24 هدفاً بالدوري هذا الموسم.

وللمرة الثانية يحسم الهلال الكلاسيكو على ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث سبق أن التقى الفريقان في أربع مناسبات بالدوري، قبل أمسية الخميس، فاز الهلال في لقاء، مقابل انتصار للاتحاد، وحسم التعادل مباراتين.

وحقق الهلال الفوز الرابع من أصل 11 مواجهة كفريق ضيف على اتحاد جدة، في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين.

وعزز الأزرق سجله التاريخي أمام الاتحاد، بتحقيق الانتصار التاسع في تاريخ مبارياتهما بالمسابقة، في حين فاز الاتحاد في 5 لقاءات، وساد التعادل على 8 مواجهات.

وواصل الهلال سلسلة اللاهزيمة أمام الاتحاد للمباراة الخامسة على التوالي، حيث يعود تاريخ آخر هزيمة له للدور الأول في موسم 2017/2016، وكانت بنتيجة 2/صفر لصالح الاتحاد.

وتغلب الهلال على الاتحاد ذهاباً وإياباً للمرة الثانية، في تاريخهما بدوري المحترفين، الأولى كانت في موسم 2013/2012، وابتعد رجال المدرب الكرواتي ماميتش بصدارة الدوري، بعدما رفع رصيده للنقطة 52.

وبات الهلال الفريق الوحيد بالدوري الذي يسجل في جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم، فيما تأزم موقف الاتحاد في قاع الترتيب، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.