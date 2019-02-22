رياضة | هل يعود الأهلي من بعيد ويتوج بلقب الدوري هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعود الأهلي من بعيد ويتوج بلقب الدوري هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج فريق الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي من مباراة الداخلية بنتيجة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي كل من، محمد هاني، وجونيور أجايي، وجيرالد ودا كوستا في الدقائق 20، 38، 90، بينما سجل أحمد أوكا هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

ورفع الأهلي الأهلي رصيده إلي 45 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وله 3 مباريات مؤجلة أمام الزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة وله مباراتين مؤجلتين أمام الأهلي والإسماعيلي، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

-كيف يخطف الأهلي صدارة الدوري من الزمالك؟

يحتاج الأهلي للفوز في مبارياته الثلاثة المؤجلة أمام (الزمالك – الاسماعيلي – المصري)، وحصد 9 نقاط وهنا سيرتفع رصيده إلى 54 نقطة، بينما سيكون رصيد الزمالك حال فوزه في مباراته المؤجلة ضد الإسماعيلي 55 نقطة أي بفارق نقطة وحيدة عن المارد الأحمر.

وإذا نجح الأهلي في الفوز في مبارياته الثلاث المؤجلة بما فيها مباراته ضد الزمالك، سوف يحتاج لتعثر الفارس الأبيض في مباراته المؤجلة ضد الإسماعيلي سواء بالتعادل أو الخسارة، لينقض المارد الأحمر على صدارة ترتيب الدوري الممتاز وسيكون ترتيب الفريقين وقتها (الأهلي 54 نقطة – الزمالك 52 أو 53 نقطة)، وبعدها سيكون طريقه ممهدًا لحصد "الدرع" حال الحفاظ على الفارق بينه وغريمه الزمالك حتي نهاية البطولة.

بالتأكيد السيناريو المذكور أعلاه يتوقف تحقيقه على فوز الفريقين في مبارياتهما المقبلة قبل خوض المؤجلات، لكن حال تعثر أي من الفريقين في أي مباراة قادمة سواء من المؤجلات أو غيرها بالتاكيد ستتغير كافة الحسابات، وقد يدخل بيراميدز منافسًا لهما على اللقب.