شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يراقب نجم ميلان والان مع التفاصيل

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مباراة أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس التي أقيمت مساء أول أمس على ملعب واندا متروبوليتانو وانتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدفين نظيفين في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا شهدت تواجد ممثلي المهاجم الإيطالي الشاب باتريك كوتروني نجم ميلان.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي خبر تواجد ممثلو كوتروني، حيث نشر الموقع الإيطالي صورة لباسكال كوتروني والد نجم ميلان ووكيله دوناتو أورجوني في ملعب متروبوليتانو لمشاهدة المباراة.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن هذه الزيارة قد تكون للتفاوض مع أتلتيكو مدريد الذي أبدى رغبته في التعاقد مع كوتروني بعد طلب من مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وكان وكيل أعمال كوتروني كشف في تصريحات سابقة أن هناك الكثير من الاهتمام من الأندية أجنبية من إسبانيا وألمانيا بضمه إلا أن كوتروني صاحب الـ21 عاما يريد الاستمرار مع ميلان.

يذكر أن كوتروني خاض 30 مباراة مع ميلان هذا الموسم في كل البطولات وسجل 9 أهداف.