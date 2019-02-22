الان تتابع روسيا تدعم إنفانتينو للبقاء على رأس «فيفا» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

تدعم روسيا ترشح السويسري جياني إنفانتينو لولاية ثانية كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في ظل عدم وجود أي منافس آخر في الانتخابات المقررة في 5 يونيو المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وصرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، لوكالة الأنباء الروسية “تاس” بأن إنفانتينو نزيه ومحترف حقيقي وحقق مع روسيا مونديالاً ناجحاً العام الماضي.

وأشارت إلى أن ما تحقق خلال كأس العالم يثير الاحترام الكبير، إنفانتينو ملتزم بالمبادئ الأولمبية في الرياضة، ونشط جداً في دعم المرأة في مجال الرياضة.

ولا يعد دعم روسيا لإنفانتيو مفاجأة، فقد منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسام الصداقة لرئيس “فيفا” نظراً “لمساهمته الكبرى في التحضير والتنظيم لكأس العالم 2018 الذي استضافته روسيا.

وترى روسيا أن كأس العالم حقق نجاحاً كبيراً، وفقاً للحكومة الروسية، وليس ذلك لأنه كسر العديد من الصور النمطية عن البلاد، كما قال بوتين في يوليو الماضي، ولكن أيضاً بسبب بيع أكثر من 3 ملايين تذكرة واستقطاب جمهور تلفزيوني ضخم وكذلك استقبال أكثر من مليون زائر أجنبي دخلوا البلاد بشكل رسمي خلال الحدث الرياضي العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل المنتخب الروسي وللمرة الأولى إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم قبل أن يودع البطولة على يد كرواتيا بركلات الترجيح.