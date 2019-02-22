شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة ضيفا ثقيلا على حرس الحدود بالمكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف حرس الحدود نظيره مصر المقاصة مع دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة فى افتتاحية الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام على ستاد المكس بالإسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد تعادل الحرس مع بتروجت بهدفين لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة، فيما فاز المقاصة على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف .

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 27 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 4 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 26 هدف .

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لإستغلال إقامة المباراة على أرضه للظفر بالثلاث نقاط للتقدم فى سباق جدول الدوري، بينما يسعى طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة لإستثمار عودة فريقه لقطار الانتصارات فى الجولة الماضية بعد طول غياب للبحث عن نقاط جديدة تبقيه فى المربع الذهبى الذى يحظى بصراع محتدم للغاية .