إبراهيم فايق : تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته

رضا علي اكد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، إن المستشار تركي آل الشيخ قد قرر تجميد نادي بيراميدز وتصفيته بسبب تصريحات مسيئة. وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "#خبر مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء.".

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