تصريحات الخميس.. تركي يعلق على موقف الأهلي.. وصلاح يشعر بالضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات التي أطلقت ليوم الخميس 21 فبراير.

أول تعليق من آل الشيخ على احتمال انسحاب الأهلي أمام بيراميدز في الكأس

علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على الأزمة الدائرة حاليًا بشأن احتمال انسحاب الأهلي من مواجهة فريقه في الكأس بسبب تعديل موعدها.

عبد الحفيظ: منع معاري الجونة من مواجهتنا رسالة قابلة للتغيير

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ناديه لم يحسم حتى الآن موقفه من مشاركة لاعبيه المعارين لفريق الجونة في المباراة المقبلة أمامهم.

عبد الحفيظ: التجديد لأزارو؟ عقده ممتد 3 سنوات.. ولا أتمنى عودة مؤمن

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه ليس لديه الرغبة في بيع مهاجم الفريق المغربي وليد أزارو باعتباره من العناصر المؤثرة في الفريق.

كاراجر: صلاح وماني أبرز المستفيدين من إقالة مورينيو

أكد الإنجليزي جيمي كاراجر لاعب ليفربول الأسبق أنه الثنائي محمد صلاح وسادية ماني لاعبي الريدز هم أبرز المستفيدين من إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد السابق.

صلاح: الفوز بالدوري؟ نشعر بالضغط ولكن

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أن الجميع ينتظر تتويج الريدز هذا الموسم ببطولة الدوري، لافتًا إلى أنهم يشعرون ببعض الضغط.

أمير مرتضى: نتائج الفرق الأخرى لا تضغطنا.. ولازلنا على القمة

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن مشوار بطولة الدوري العام لا يزال طويلاً للغاية والتعادل مع طلائع الجيش ليس نهاية المطاف.