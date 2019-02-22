شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يمنع برشلونة من التعاقد مع هذه الصفقة! والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني فكرة تعاقد إدارة البرسا مع أليكس مورينو نجم رايو فاييكانو الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط البرسا بإمكانية التعاقد مع لاعب فاييكانو لترميم خانة الظهير الايسر في الموسم المقبل في حين يرغب الأرجنتيني في ربط ألبا بعقد جديد بأسرع وقت ممكن.

وكشفت التقارير أن ميسي لا يرغب في وجود شريك آخر له في الجبهة اليسرى في البارسا بخلاف جوردي البا لذلك رفض فكرة وصول مورينو.

ويأتي ذلك تزامنا مع عدم تجديد ألبا عقده مع إدارة برشلونة حتى الآن مما جعل إدارة النادي تنقب في الميركاتو بحثا عن بديل.

وطلب ميسي من البارسا عدم التعاقد مع مورينو، حيث يرغب في العمل رفقة ألبا على أن يكون خوان ميراندا بديله لاعب برشلونة ب.