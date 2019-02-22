شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يمنع برشلونة من التعاقد مع هذه الصفقة! والان مع التفاصيل
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني فكرة تعاقد إدارة البرسا مع أليكس مورينو نجم رايو فاييكانو الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط البرسا بإمكانية التعاقد مع لاعب فاييكانو لترميم خانة الظهير الايسر في الموسم المقبل في حين يرغب الأرجنتيني في ربط ألبا بعقد جديد بأسرع وقت ممكن.
وكشفت التقارير أن ميسي لا يرغب في وجود شريك آخر له في الجبهة اليسرى في البارسا بخلاف جوردي البا لذلك رفض فكرة وصول مورينو.
ويأتي ذلك تزامنا مع عدم تجديد ألبا عقده مع إدارة برشلونة حتى الآن مما جعل إدارة النادي تنقب في الميركاتو بحثا عن بديل.
وطلب ميسي من البارسا عدم التعاقد مع مورينو، حيث يرغب في العمل رفقة ألبا على أن يكون خوان ميراندا بديله لاعب برشلونة ب.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يمنع برشلونة من التعاقد مع هذه الصفقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.