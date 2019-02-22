شكرا لقرائتكم نيمار يستكمل علاجه في البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - فرنسا - رويترز | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 21:18

قال باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من إصابة في القدم في البرازيل تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي.



وتعرض نيمار لكسر في القدم خلال الفوز 2-صفر على ستراسبورج في كأس فرنسا في 23 يناير وسيبتعد لمدة عشرة أسابيع.

وأكد النادي أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب هي ذاتها التي هددت غيابه عن كأس العالم في العام الماضي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان مشيرا إلى أن اللاعب البالغ عمره 27 عاما سيسافر إلى بلاده «كجزء من عملية التعافي، قرر باريس سان جيرمان إرسال نيمار إلى البرازيل لمدة عشرة أيام».