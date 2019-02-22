شكرا لقرائتكم إمبيد يغيب أسبوعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 21:17

أعلن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد سيغيب أسبوعا على الأقل بسبب إصابة في ركبته اليسرى. وأوضح مدرب سيكسرز بريت براون أن التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر وجود «التهاب بسيط» في ركبته اليسرى.



وأكد براون أنه لا يعتقد أن الإصابة تفاقمت جراء مشاركة اللاعب في مباراة كل النجوم الاحد الماضي والتي فاز فيها فريق ليبرون جيمس (178-164) على فريق اليوناني يانيس انتيتوكونمبو الذي ضم فيه صفوفه لاعب الارتكاز الكاميروني.

وسيخضع إمبيد خلال أسبوع للعلاج الفيزيائي، وسبق لإبن الـ 24 عاما أن تعرض لإصابات كثيرة أخرت وصوله إلى دوري المحترفين نحو عامين، وأرغمته على الغياب عن 51 مباراة في موسمه الأول.