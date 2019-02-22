شكرا لقرائتكم بيراميدز يحذر من تعديل الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 21:14

حذر نادي بيراميدز الاتحاد المصري لكرة القدم من إجراء تعديلات جديدة على جدول مسابقة الدوري المحلي، مشددا في بيان رسمي أصدره أمس الخميس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على تمسكه بالتعديلات الأخيرة على جدول مسابقتي الدوري والكأس المحليتين لتحقيق ما وصفه بتكافؤ للفرص.



فيما عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا أمس لمناقشة الأزمة ذاتها بعد تبديل موعد مباراتيه مع بيراميدز ليخوض الأولى في 28 فبراير الجاري بالكأس والثانية في 18 أبريل القادم بالدوي.

واشتعل الصراع على قمة الدوري المصري بفوز حامل اللقب الأهلي على الداخلية (3-1) في المرحلة الـ23 من المسابقة ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث متساويا مع الثاني بيراميدز الذي يتفوق في المواجهات المباشرة، فيما لا يزال بينه والمتصدر الزمالك سبع نقاط على رغم تعثر الأخير في الجولة ذاتها مع طلائع الجيش بالتعادل (2-2).

على صعيد متصل، باتت مواجهة الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنغولي بعد غد الأحد في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس الكونفديرالية الإفريقية الفرصة الأخيرة للمدير الفني السويسري كريستيان غروس بعد انقلاب مجلس الإدارة بقيادة رئيس النادي مرتضى منصور عليه لسوء النتائج. ولا بديل للفريق «الأبيض» عن الفوز إذ يتذيل مجموعته بنقطة يتيمة فيما يأتي نصر حسين داى الجزائري المركز الأول برصيد أربع نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.