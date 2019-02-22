شكرا لقرائتكم خبر عن أحد السعودى يحسم مصير مؤمن زكريا المعار من الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسئولو أحد السعودى مصير مؤمن زكريا لاعب الفريق المعار من الأهلى حتى نهاية الموسم، بعد اجتماع إدارة النادي مع الجهاز الطبي للفريق اليوم الجمعة، عقب مواجهة الوحدة فى بطولة الدوري السعودي.

وترددت أنباء عن إمكانية فسخ نادى أحد السعودى لعقده مع مؤمن زكريا، بسبب معاناته من إصابة قوية قد تحول دون استفادة النادي من خدماته حتى نهاية الموسم الذى شارف على النهاية.