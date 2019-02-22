شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع عن نظام القائمة المغلقة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على التراجع عن طرح فكرة إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة، بعدما رفض أغلب أعضاء المجلس هذا الإقتراح بجانب الجمعية العمومية، وستقام الانتخابات المقبلة على مقاعد الرئيس والنائب و9 أعضاء.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من بعض أندية القسم الثانى والثالث ببطلان إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، وبالتالى بطلان الجمعية وبطلان القرارات التى سيتم اتخاذها حال اكتمال النصاب القانونى.

وكشف أحمد مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت أنه أرسل خطابا رسميا ببطلان العمومية، خاصة أنه لم يتم إرسال البنود الخاصة بالعمومية إلى الأندية قبلها بأسبوع وطلب إلغاء العمومية، وأضاف مجاهد أن اللائحة تنص على وجوب إرسال البنود للأندية قبل انعقادها بـ7 أيام.