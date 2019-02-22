شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يُعالج ظاهرة إهدار الفرص فى الزمالك قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف السويسرى جروس المدير الفني للزمالك علي معالجة ظاهرة إهدار الفرص التي أصبحت عرضا مستمرا للفريق الأبيض في المباريات الأخيرة وأدت بجانب الأخطاء الدفاعية إلي ضياع الفوز من الفريق في بعض المباريات مثل مواجهة طلائع الجيش بالدوري ونصر حسين داي بالكونفدرالية الذي تعادل فيهما الفريق الأبيض بنتيجتي 2/2 و 1/1 علي الترتيب لذلك يبحث الخواجة عن علاج كافة أخطاء الخطين الأمامي والخلفي لحل ظاهرة إهدار الفرص وأخطاء التمركز الدفاعي والتغطية خاصة في الشوط الثاني.

كما حرص المدير الفني للزمالك، علي الحديث مع الثلاثي أوباما وكهربا وخالد بوطيب لاعبي الخط الأمامي بالفريق الأبيض علي ضرورة استغلال كافة الفرص التي تتاح أمامهم خاصة إنه لن يقبل سوي بالفوز في تلك المباراة، ويدرس السويسري جروس الاستعانة بأيمن حفني في الخط الأمامي بشكل أساسي أمام بترو أتلتيكو وسيتم حسم تلك المسألة وفقا لحالة لاعبي ذلك الخط في التدريبات خاصة بعدما ظهر حفني بمستوي جيد في الدقائق التي شارك فيها مع الفريق كبديل في الفترة الأخيرة خاصة إن هناك تذبذب في مستوي الأساسيين بذلك الخط بالفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، بعد غد الأحد، علي استاد برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية حيث يحتل الفريق الأبيض مؤخرة مجموعته بنقطة وحيدة التي يتصدرها نصر حسين داي الجزائري بأربع نقاط وخلفه جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي ولكل منهما ثلاثة نقاط.