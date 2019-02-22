رياضة | موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية يوم الأحد 24/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية يوم الأحد 24/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية ضد بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
وستنطلق مباراة الزمالك مع أتلتيكو الأنجولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:
1- نصر حسين داي: 4 نقاط
2- بترو أتلتيكو: 3 نقاط
3- جور مايا: 3 نقاط
4- الزمالك: نقطة
وكان فريق الزمالك قد تعادل على أرضه مع نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية فيما خسر مباراته الأولى أمام جور مايا بنتيجة 4-2.
وستكون مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو بكأس الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت.
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