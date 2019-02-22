رياضة | ريال مدريد يرصد 400 مليون يورو استعدادا للميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد 400 مليون يورو استعدادا للميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يأمل في الحصول على 400 مليون يورو في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع ‏abc الإسباني إلى أنه بعد سنوات من تأجيل إحداث الثورة فإن هذا التأجيل لن يحدث مرة آخرى وسيكون هناك تغييرات في الفريق هذا الصيف سواء تم الفوز بلقب أو اثنين أو حتى الخروج بموسم صفري.

وأفاد الموقع الإسباني بأنه ‏سيتم استقطاب لاعبان أو ثلاثة من الطراز العالمي في الصيف في مجموعة مختارة من اللاعبين تضم هازارد وكين وليفاندوفيسكي ونيمار ومبابي واريكسن لكن بالطبع لإحضار بعض هؤلاء اللاعبين يجب أن ينهى مدريد موسمه بأفضل طريقة والحصول على 400 مليون يورو من أجل القيام بهذه الخطوة.

وكشف الموقع الإسباني بأن المرشحين الأربعة للخروج هم بيل والنادي لن يقبل بأقل من 120 مليون، إيسكو والتى ستبدأ المفاوضات من 80 مليون، والبرازيلي مارسيلو والذي يأمل النادي في الحصول على ما يقرب 50 مليون بالإضافة إلى نافاس 25 مليون وبنسبة أقل سيبايوس 50 مليون الذي هم سعداء به في النادي ولن يدرسوا أي عرض يصله إلا اذا أصر اللاعب على الرحيل.

وهناك أيضا جيمس وكوفاسيتش نجم الوسط الكرواتي الذين تركا النادي الأبيض ليحصل على دقائق في تشيلسي وهناك أيضا يلعب كبديل وتم تحديد سعره الى ما يصل 60 مليون.

‏ونفس الأمر بالنسبة لجيمس الذي سيعود أيضًا هذا الصيف من إعارته في بايرن ميونخ وبهذه الاستراتيجية ريال مدريد الآن يأمل في ملئ خزينته.