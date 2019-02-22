شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتحرك لضم نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة بقيادة مدربه فالفيردي يرغب في تدعيم خط هجومه بصفقات قوية خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يرغب في التعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد خصوصاً مع المستوى المميز له تحت قيادة سولشاير.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة يعلم جيداً مدى صعوبة ضم ماركوس راشفورد، والدليل على ذلك هو عدم وجود أي شرط جزائي في عقده.

وترى إدارة النادي الكتالوني أن الفريق الانجليزي لن يسمح برحيل راشفورد، إلا بمقابل مادي كبير جداً قد يصل إلى أكثر من 100 مليون يورو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الصحافة الانجليزية اقتراب إعلان اليونايتد عن تجديد عقد ماركوس راشفورد لست سنوات، مع مكافأته براتب أسبوعي يقدر بـ200 جنيه استرليني.