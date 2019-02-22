شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق منافسات بطولة الجائزة الكبرى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق تمام العاشرة من صباح اليوم الجمعة منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف والتى تستضيفها مصر للمرة الأولى وذلك بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى .

يشارك فى المنافسات 52 دولة من مختلف انحاء العالم بواقع 26 دولة للرجال ومثلها للسيدات وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ويتنافسون على مدار ثلاثة ايام .

وصرح عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح ومدير البطولة المهندس جميل الزفتاوى بانه ستقام غدا الجمعة الادوار التمهيدية لمنافسات الرجال و بعد غدا السبت تستكمل المنافسات وختام مسابقات الرجال وافتتاح البطولة الرسمى .

وقال أن البطولة تختتم فعالياتها يوم الاحد المقبل باقامة منافسات السيدات الادوار التمهيدية والنهائيات وحفل الختام. اوضح قائلا ان مصر تشارك بعدد 15لاعبة فى منافسات السيدات و20 لاعبا للرجال باعتبارها الدولة المضيفة وهو ما يوفر فرصة احتكاك قوية للغاية لعدد كبير من لاعبينا .

أضاف قائلا ان البطولة تحظى بمشاركة عدد كبير من الدول فى ظل الثقة التامة من حسن التنظيم المصرى والجهود الغير عادية التى يبذلها اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى لتقديم واحدة من افضل بطولات الجائزة الكبرى للعبة السلاح .

من جانب أخر توجت مصر بلقب بطولة افريقيا لناشئي وناشئات السلاح وذلك قبل ختامها رسميا بيوم واحد و التى اقيمت بالجزائر بمشاركة كل الدول الافريقية .

واعرب رئيس اتحاد السلاح ورئيس البعثة فى الجزائر عبد المنعم الحسينى عن سعادته الشديدة لتربع مصر على العرش الافريقي للعبة مشيدا بالمستوى المميز الذى ظهر عليه نجوم المستقبل من اللاعبين واللاعبات خلال المنافسات . ووجه الحسينى جزيل الشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للدعم اللا محدود الذى يقدمه لرياضة السلاح للوصول إلى أبعد مدى قاريا ودوليا .