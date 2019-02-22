شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة شباب قسنطينة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم، الجمعة، فريق الإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير استعداداته بمعسكره المغلق بالإسكندرية لمواجهة شباب قسنطينة الجزائرى والمقرر لها السادسة مساء غداً السبت باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الإسماعيلي خاض مباراتين في دور المجموعات، خسر فيهما أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين نظيفين، وأمام الإفريقي التونسي لإلغاء اللقاء.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي، كان قد حدد ملعب برج العرب، لاستضافة مبارياته الإفريقية.