شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات نهائيات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقام اليوم، الجمعة، مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالدور النهائى من دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأوليمبي و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع الجزيرة و هليوبوليس مع الزمالك .
فيما تقام الجولة السادسة يوم الخميس القادم بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع هليوبوليس و سموحة مع طلائع الجيش و الجزيرة مع الأهلى و الزمالك مع الأوليمبي .
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