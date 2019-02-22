شاهد.. تركي آل الشيخ يدرس تجميد نشاط "بيراميدز" وتصفيته

تركي آل الشيخ - أرشيفية

قال الإعلامي إبراهيم فايق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هناك اتجاها لتركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لتجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته، والانسحاب من الاستثمار في مصر، بعد تصريحات إعلامية مسيئه قيلت في حقه وحق تجرِبة بيراميدز.



وجاء غضب المستشار تركي آل الشيخ، بسبب تصريحات الإعلامي أسامة كمال بقناة DMC والتي هاجم خلالها نادي بيراميدز واتحاد الكرة.



وتساءل كمال خلال تصريحاته: "هو شرط المستثمر اللي في مصر ياخد الدوري،

لازم ياخد الدوري أو ياخد بطولة، وماذا يستفيد اتحاد الكرة في حالة انسحاب الأهلي، لصالح الفريق المستثمر، وفعل أي شيء لإرضاء شخص.. حرام عليكم مصر.. الكل عارف معنى كلامي".ونشر «آل الشيخ» هذا الفيديو، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلا: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع... وربنا ميجيب كسره لحد!".وكان مجلس إدارة الأهلي قرر في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة محمودالخطيب، الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019، ونصه «الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية»، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري، وقرر المجلس التأكيد على احتفاظ النادي بكافة حقوقه المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.