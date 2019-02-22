رياضة | صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة مدوية عن رونالدو مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة مدوية عن رونالدو مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يعاني من حقيقة قاسية في البيانكونيري.

وأشار موقع ديفسنا سنترال الإسباني إلى أن الأمور أصبحت أسوء لرونالدو مع يوفنتوس بالرغم من البداية الجيدة له مع الفريق من حيث التألق وتسجيل وصناعة الأهداف.

وأفاد الموقع الإسباني بأن الأمور أصبحت أسوء لرونالدو بعد الخروج من بطولة كأس إيطاليا أمام أتالانتا بجانب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ونوه ديفنسا سنترال بأنه على رونالدو أن يستيقظ الآن لأنه اعتقد في الصيف الماضي أن انتقاله إلى يوفنتوس سيجعله يتوج بنفس الألقاب التي حصل عليها مع الملكي.

يذكر أن يوفنتوس خسر من أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين أمس الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.