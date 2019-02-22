رياضة | علاء عبد العال: فريق الداخلية تعرض لظلم تحكيمي كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عبد العال: فريق الداخلية تعرض لظلم تحكيمي كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علاء عبد العال المدير الفني للداخلية بأن الظلم التحكيمي وقصور اللاعبين يثيرون عصبيته. وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " ظلم التحكيم لفريقي وقصور اللاعبين أهم ما يثير عصبيتي وأخطاء التحكيم واردة ولكننا تعرضنا للظلم كثيرًا". وأضاف :"طريقة لعبي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم وسجلنا أهداف أكثر من أندية الدوري". وتابع :"قمنا ببيع لاعبين ب 40 مليون جنيه الوسم الحالي ولم ارحل عن الفريق لإني ابن الداخلية". واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً : " لو كنا احتفظنا بنجومنا الذين رحلوا لكنا نافسنا على الدوري هذا الموسم".

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