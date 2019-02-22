رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 22/2/2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 22/2/2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة 22/2/2019 عدداً من المواجهات النارية في مختلف البطولات عالمياً لذلك، نرصد لكم عبر"الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها. الدوري الانجليزي: - وست هام × فولهام: اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 الدوري الإيطالي: - اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 الدوري السعودي: - الباطن × التعاون: اليوم في تمام الساعة الـ2:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قنوات السعودية الرياضية - القادسية × الشباب: اليوم في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قنوات السعودية الرياضية - الوحدة × أحد: اليوم في تمام الساعة الـ7:25 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قنوات السعودية الرياضية الدوري المصري: - حرس الحدود × مصر المقاصة: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة - النجوم × المصري البورسعيدي: اليوم الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

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