شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول تعليق من تركي آل الشيخ على الإعلامي أسامة كمال والان مع التفاصيل

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، على تصريحات الإعلامي أسامة كمال والذي انتقد فيها قرار مجلس إتحاد الكرة بإستبدال مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري بمباراتهما بكأس مصر واقامتها يوم 28 فبراير الجاري.

وقال "كمال" في تصريحات عبر برنامجه علي فضائية "دي إم سي": " لما قبلنا الاستثمار الاجنبي في كرة القدم كان شرط المستثمر ده أنه يتوج بلقب الدوري الممتاز وإلا يسحب استثماراته من مصر".

وأضاف: " فيه سؤال عايز أسأله لمجلس إتحاد الكرة .. إيه الهدف من استبدال مباراة في الدوري بأخري بكأس مصر بين نفس الفريقين؟ هتفرق إيه؟ بتجامل مين على حساب مين؟.. هل يصح ونحن نجمع كل جهودنا لتنظيم بطولة أمم إفريقيا أن نصنع مشكلة من لا شيئ حتي نرضي شخص".

وتابع: " ماذا سيستفيد إتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من بطولات إفريقيا؟ ده علشان نادي يشارك مكانه؟ هل شرط الاستثمار الرياضي فوز نادي المستثمر ببطولة؟، ما يحدث شيئ "فج" و"عيب" وحرام عليكم مصر والمصريين وكفاية "كسرة نفسنا".

ونشر "آل الشيخ" فيديو لتصريحات اسامة كمال عبر حسابه على موقع "فيسبوك" وعلق عليها: " معاك حق وأنا مالي ومال الصداع..وربنا ما يحيب كسرة لحد!".



