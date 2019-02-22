انت الان تتابع تركي آل الشيخ يُعلق على أسامة كمال: مالي ومال الصداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ ص

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، على حديث الإعلامي أسامة كمال، الذي عقب فيه على أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار دور الـ16 من كأس مصر، المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري. ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لحديث أسامة كمال عن الأزمة معلقا: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسره لحد". وقال أسامة كمال في الفيديو: "لما إحنا قبلنا الاستثمار الأجنبي في الكرة هل كان شرط المستثمر إنه لازم ياخد الدوري وإلا مش هيستثمر؟"

وتابع: "ما الهدف من استبدال مباراة لنفس الفريقين من الدوري للكأس"، متسائلًا ما الفرق بين الاثنين ومن المستفيد ومن سيجامل اتحاد الكرة بهذا القرار". وأوضح أن المثار في الوقت الحالي شيء فج، "عيب وكفاية وحرام عليكم مصر والمصريين، كفاية كسرة النفس". وكان مجلس إدارة الأهلي قرر في اجتماعه برئاسة محمود الخطيب