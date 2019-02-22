شكرا لقرائتكم خبر عن دمنهوري لـ«الخليج 365»: أوقفوا الحارس الأجنبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يرى نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي الوحدة المهندس مروان دمنهوري أن قرار تخفيض عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في أنديتنا بات ضروريا من 8 لاعبين إلى أقل تقدير 5 أو 4 وتقنين جلب اللاعبين الأجانب حسب حاجة الفريق الماسة، سواء في ضعف فني في خانات أو غيره، ليكون جلبهم إضافة فنية تعود للفرق بالفائدة، وتعود على اللاعب السعودي أيضا. وقال إن استقطاب 8 لاعبين عملية مكلفة للغاية، إضافة إلى أنها تقلص من فرصة اللاعب المحلي الذي يجب أن يمنح فرصة كاملة من أجل إثبات وجدوده في اللعب في النادي، ولكي يكون مهيأ للعب مع المنتخب، متمنيا إعادة النظر في جلب الحراس وقصرها على الحارس المحلي فقط.

يرى نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي الوحدة المهندس مروان دمنهوري أن قرار تخفيض عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في أنديتنا بات ضروريا من 8 لاعبين إلى أقل تقدير 5 أو 4 وتقنين جلب اللاعبين الأجانب حسب حاجة الفريق الماسة، سواء في ضعف فني في خانات أو غيره، ليكون جلبهم إضافة فنية تعود للفرق بالفائدة، وتعود على اللاعب السعودي أيضا. وقال إن استقطاب 8 لاعبين عملية مكلفة للغاية، إضافة إلى أنها تقلص من فرصة اللاعب المحلي الذي يجب أن يمنح فرصة كاملة من أجل إثبات وجدوده في اللعب في النادي، ولكي يكون مهيأ للعب مع المنتخب، متمنيا إعادة النظر في جلب الحراس وقصرها على الحارس المحلي فقط.

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