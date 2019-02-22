شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن وأحد يطمعان في نقاط التعاون والوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

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تستكمل اليوم (الجمعة) لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات، إذ يلتقي فريق التعاون نظيره الباطن عند الساعة 3:55م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويستضيف القادسية فريق الشباب عند الساعة 6:15م على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، وفي اللقاء الثالث يستضيف الوحدة فريق أحد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع عند الساعة 8:25م.يدخل فريق التعاون هذا اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 33 نقطة جمعها من 9 انتصارات و6 تعادلات و5 هزائم، ويسعى في هذا اللقاء لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لاستعادة المركز الرابع.

أما فريق الباطن فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة حصدها من 5 انتصارات و3 تعادلات و12 هزيمة، ويطمح للابتعاد عن شبح الهبوط.

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يحل فريق الشباب ضيفاً ثقيلاً على فريق القادسية الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادلين و11 خسارة، ويسعى الفريق القدساوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة للانتصارات بعد الخسارتين الأخيرتين اللتين تلقاهما. أما فريق الشباب فإنه يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة جمعها من 10 انتصارات و7 تعادلات و3 خسائر، ويطمح الفريق لمواصلة انتصاراته واستغلال ظروف خصمه من أجل الوصول إلى النقطة 40 والاقتراب أكثر من الوصافة. ويطمح فريق الوحدة صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة لتحقيق الفوز والعودة لفرق المقدمة لاسيما وأنه سيقابل فريق أحد صاحب المركز الأخير برصيد 12 نقطة والذي يطمح هو الآخر للفوز للهروب من شبح الهبوط.