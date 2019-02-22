شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكي ديفيد: عادات السعوديين مذهلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حرص الأمريكي ديفيد على الحضور لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقامة في الصياهد الجنوبية من أجل الاطلاع على التراث السعودي من خلال مشاهدة فعاليات الإبل «مزاين، هجن، وطبع»، وكافة الفعاليات، برفقة عائلته وكذلك عائلة زوجته للمرة الثانية في المهرجان، وقال: «عندما سنحت لنا الفرصة لزيارة المهرجان في النسخة الماضية حرصنا حينها على حضور هذه النسخة، لأن أجمل شيء بالنسبة لي ولعائلتي أن نتعرف على هذا الجزء الكبير من الثقافة السعودية والعربية بشكل عام، ولقد شاهدنا هنا عدة فعاليات مميزة ورائعة في غضون يوم واحد فقط، ومنها سباقات الهجن وطبع الإبل وهذا أمر رائع».

وأضاف ديفيد: «هذا المهرجان لا يوصف، لأنه منظم ومرتب بشكل رائع من حيث الجوانب الثقافية وأيضًا الضيافة السعودية المعتادة، وهنا في الصياهد استقبال البدو لنا ليس له مثيل، وجميعهم يحرصون على تقديم أحسن الاستقبال لنا وهذه عادات أهل السعودية».

وكشف ديفيد أنه دائمًا ما يتصل بأصدقائه الأمريكان الذي يعيشون في موطنهم ويحدثهم عن السعودية وثقافة أهلها، فقال: «دائمًا أحدثهم عن الأشياء المميزة التي تواجهني حينما أكون موجودًا في السعودية، وفي هذه الفترة حدثتهم عن زياراتي للفعاليات الضخمة التي تقام في السعودية، وعن الثقافة السعودية الجديرة بالتقدير والمعاينة».