شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة برشلونة للأندلس محفوفة بالمخاطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

ينتظر نادي برشلونة المتصدر وحامل اللقب رحلة محفوفة بالمخاطر غدا (السبت) عندما يلتقي نادي أشبيلية الرابع في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل رحلتيه إلى العاصمة لخوض مباراتي كلاسيكو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد

ويخوض برشلونة ثلاث مباريات خارج قواعده، ففضلا عن لقاء أشبيلية، سيلعب مباراتي كلاسيكو على ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة أمام ريال مدريد، الأولى (الأربعاء) القادم في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا (تعادلا 1/1 ذهابا)، والثانية (السبت) القادم في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري.

ولن تكون مهمة الفريق الكاتالوني سهلة في ضيافة أشبيلية الذي كان قد هزمه 2/0 على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» في 23 يناير الماضي في ذهاب ربع نهائي مسابقة الكأس، قبل أن يثأر برشلونة 6/1 إيابا.

كما أن الفريق الأندلسي الذي كان في صدارة الدوري في المرحلة الثامنة قبل أن تتراجع نتائجه وينزل إلى المركز الرابع، سيحاول العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الأخيرة (خسارتان وتعادل).

ويدخل أشبيلية المباراة بمعنويات عالية بعدما أصبح أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بعدما جدد فوزه على لاتسيو الإيطالي 2/0 الأربعاء (1/0 ذهابا في روما).

وحقق أشبيلية فوزين فقط في مبارياته الـ11 الأخيرة، وبعدما كان يحتل بارتياح أحد المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بات مهددا بشكل كبير من 5 أندية بفقدان المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة.

ويتقدم أشبيلية بفارق نقطة واحدة عن كل من خيتافي وديبورتيفو ألافيس و3 نقاط أمام ريال سوسييداد و4 نقاط عن جاره بيتيس أشبيلية و5 نقاط عن فالنسيا التاسع.

في المقابل، عانى برشلونة كثيرا في مبارياته الأخيرة، فقد سقط في فخ التعادل مرتين في الدوري قبل أن يتغلب بصعوبة على بلد الوليد 1/0 في المرحلة الأخيرة، كما أنه سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليون الفرنسي سلبا في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض برشلونة أسبوعا حاسما في سعيه إلى الإبقاء على آماله في التتويج بالثلاثية، وهو يدرك جيدا أن تعثره سيجرده من لقب مسابقة الكأس الذي توج به في السنوات الأربع الأخيرة، ويقلص فارق النقاط السبع التي تفصله عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد، وينعش مجددا آمال غريمه التقليدي ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري، قبل أن يستضيف ليون في 13 مارس القادم في إياب المسابقة القارية العريقة.

أتلتيكو المنتشي

ويخوض أتلتيكو مدريد (الأحد) القادم اختبارا لا يخلو من صعوبة عندما يستضيف فياريال الذي أكرم وفادة أشبيلية بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الأول في الدوري منذ نهاية نوفمبر وتحديدا منذ 25 منه عندما تغلب على ريال بيتيس 2/1 في المرحلة الثالثة عشرة. ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الثمين على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2/0 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيسعى إلى مواصلة صحوته محليا بعد خسارتين متتاليتين، بانتظار خدمة من أشبيلية لتضييق الخناق على برشلونة. وكان أتلتيكو مدريد استعاد المركز الثاني من جاره ريال مدريد عندما تغلب على جاره الآخر رايو فايكانو 1/0 مستغلا خسارة النادي الملكي أمام ضيفه جيرونا 1/2. وسيحاول ريال مدريد تضميد جراحه عندما يحل ضيفا على ليفانتي الثاني عشر. ويمني فريق العاصمة النفس بتعويض النقاط الثلاث التي خسرها على أرضه وتحقيق فوز يضمن له على الأقل الإبقاء على فارق النقاط التسع التي تفصله عن غريمه الكاتالوني إن لم يكن تقليصها في حال تعثر الأخير أمام أشبيلية.

ويأمل ريال مدريد في رفع معنويات لاعبيه قبل قمتيه المرتقبتين ضد برشلونة اللتين ستكونان حاسمتين بشكل كبير بالنسبة إلى حظوظ النادي الملكي ومدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري في اللقبين المحليين وإنقاذ موسمه، بانتظار المسابقة المحببة لديه دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها في الأعوام الثلاثة الأخيرة وقطع شوطا كبيرا نحو بلوغ دور الثمانية بعد فوزه الثمين على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2/1 ذهابا. ويخوض ريال مدريد المباراة في غياب قائده سيرخيو راموس الذي طرد أمام جيرونا. وتفتتح المرحلة اليوم (الجمعة) بلقاء إسبانيول الرابع عشر مع هويسكا صاحب المركز الأخير.

ويلعب غدا (السبت) أيضا خيتافي الخامس مع رايو فايكانو التاسع عشر قبل الأخير، وديبورتيفو ألافيس مع سلتا فيغو السابع عشر، وأتلتيك بلباو الحادي عشر مع إيبار العاشر.

ويلتقي (الأحد) ليغانيس الثالث عشر مع فالنسيا التاسع، وبلد الوليد السادس عشر مع ريال بيتيس.

وتختتم المرحلة (الإثنين) بلقاء جيرونا الخامس عشر مع ريال سوسييداد.