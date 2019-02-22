«الهيئة» تحتفل باليوم الوطني للكويت

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة) احتفلت الهيئة العامة للرياضة خلال مواجهة الاتحاد والهلال التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله

احتفلت الهيئة العامة للرياضة خلال مواجهة الاتحاد والهلال التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة»، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، باليوم الوطني لدولة الكويت، الذي يحل 25 فبراير الجاري، باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، إذ توشح لاعبو الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية وطاقم التحكيم «علم الكويت» لحظة نزولهم أرض «الجوهرة»، كما حملوا لافتة كبيرة زينت بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد ، وكتب عليها «إخوة وسند».

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