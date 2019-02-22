الشلهوب «الموهوب» من الجميع «محبوب»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) لقطة إيجابية مثيرة وممتعة لكافة الجماهير

لقطة إيجابية مثيرة وممتعة لكافة الجماهير الرياضية ، وتحديداً لحظة خروج نجم وقائد الهلال الموهوب محمد الشلهوب الذي تلقى تحية جماهيرية كبيرة من قبل كافة محبي الاتحاد والهلال الموجودين في مدرجات «الجوهرة». الجميل أن الجماهير الاتحادية صفقت للمحبوب الشلهوب بحفاوة كبيرة، في دليل على أن قائد الزعيم يملك محبة كبيرة، وقدرا عاليا في قلوب كافة الجماهير الرياضية بمختلف ميولها، ليست محصورة على الجماهير الزرقاء والبيضاء.

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