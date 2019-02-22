شكرا لقرائتكم الأهلي يناقش تعديل عقود 5 من نجومه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مسئولو الأهلى تعديل عقود 5 لاعبين، بعد ارتفاع قيمة العقود مؤخرا، وهو ما ظهر في الصفقات الجديدة التي ابرمها النادي في الميركاتو الأخير، حتي بخلاف الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي الذين تم التعاقد معهما بمبالغ كبيرة.

ويعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طلب عدد من اللاعبين الخاص بتعديل قيمة عقودهم السنوية على مجلس إدارة النادي، خاصة وأن قيمة عقودهم السنوية فى الوقت الحالى لا تتخطي حاجز الـ٣ مليون جنيه، رغم وجود لاعبين يشاركون بشكل اساسي منهم، فى الوقت ان هناك لاعبين جدد لم يشاركوا حتي هذه اللحظة ويحصلون علي قيم مادية تتخطي حاجز الـ٤ ملايين ونصف ومنهم محمود وحيد الذي يحصل علي ٤ مليون و٥٠٠ الف جنيه، بخلاف القيمة التي يحصل عليها اللاعبين امثال رمضان صبحي وحسين الشحات وكذلك اجاي وعلي معلول الذين جددا عقودهما مؤخرا، حيث لا يحصل ايآ منهم علي قيمة اقل من ١٥ مليون جنيه سنويآ.