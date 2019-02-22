ثلاث مباريات تفتتح الجولة الأخيرة لذهاب «الهواة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تقام ثلاث مباريات مساء اليوم في افتتاح الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الأولى، حيث يلتقي التعاون خورفكان في الساعة الخامسة و25 دقيقة عصرا، فيما يستضيف مصفوت مسافي في الخامسة والنصف، ويلتقي العربي الذيد في الثامنة مساء، وغدا تختتم الجولة بقمتين من العيار الثقيل حيث يلتقي العروبة مع دبا الحصن في الثامنة مساء، ويستقبل حتا فريق الحمرية في الخامسة والنصف.

في اللقاء الأول اليوم يستقبل التعاون فريق خورفكان في مباراة يستهدف من خلالها الطرفان الفوز، وستكون مواجهة اليوم الأولى للمدرب التونسي الحضيري في قيادة الأزرق وهو يرغب في تحقيق الفوز في أول مهمة ولم يحقق التعاون إلا فوزا واحدا في المنافسة كان على حساب مصفوت، فيما تعادل مع مسافي وهو يملك اربع نقاط في المركز التاسع بينما لخورفكان 16نقطة في المركز الثاني، وكان الفريق خسر في الجولة الماضية من مصفوت وهو يخوض مقابلة اليوم بغرض التعويض ويدرك المدرب عبد الوهاب عبد القادر ولاعبوه ان خسارة لقاء اليوم تعني ابتعاد الفريق عن الصدارة وتأخره عن منافسيه المباشرين وهو ما لا يرغب فيه عادل صقر ورفاقه.

ويحتاج خورفكان إلى العودة بسرعة والوقوف على قدميه من جديد بعد خسارة محبطة ومؤثرة في الجولة الماضية.

وبملعب مصفوت تقام مباراة بين فريقين حققا نتيجتين جيدتين في الجولة الأخيرة، فمصفوت فاز على خورفكان، فيما تعادل مسافي مع حتا، وكانت نتيجة المباراة السابقة انعكست على معنويات لاعبي مصفوت وعلى تدريبات الفريق وحاول المدرب بدر طبيب استثمار الفوز بصورة جيدة وهو حث لاعبيه على الاستمرار في الانتصارات ليبتعد الفريق عن المركز الأخير ويصل إلى سبع نقاط بينما لمسافي 12 نقطة وهو يحتل المركز الخامس ويملك فرصة في التقدم ومنافسة فرق حتا والعروبة والحمرية، وحال كسب مباراة اليوم فسيبلغ النقطة 15، ويعاني مسافي من غيابات مؤثرة في لقاء اليوم فهو يفقد جهود سعيد الشهياري ومعضد البدواوي للإصابة ومحمد خميس للايقاف إلى جانب الغيني سيمون الذي لم يتعاف بالكامل من الإصابة وسيبقى على دكة البدلاء ليشارك في الشوط الثاني كما حدث في المباراتين الأخيرتين.

وبملعب العربي يستضيف صاحب الأرض فريق الذيد، والمباراة ستكون هجومية بالدرجة الأولى باعتبار ان كل طرف يبحث عن نقاطها الثلاث وليس لديه ما يخشاه، فالعربي في المركز الثامن برصيد ست نقاط وهو فاز في مباراتين فقط وخسر ثماني، أما فريق الذيد فهو حصل على عشر نقاط في المركز العاشر وكان فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وحقق الذيد نتائج جيدة في الفترة الأخيرة ويرغب في استمرارها بالفوز على العربي في لقاء اليوم.

وقال عبد الله سالم المدير التنفيذي للنادي العربي ان الأداء الجيد بلا فوز لا قيمة له وذكر أن فريقه يقدم فعلا أداء أشاد به الجميع لكن يبقى ترتيبه متأخرا في النهاية ونتائجه ليست جيدة، وأفاد انه عندما خسر من العروبة كان اقرب للفوز وكان افضل من المنافس وأوضح: العربي يحتاج إلى تحقيق الانتصارات وإلى نتائج افضل ليحسن ترتيبه.

من جهته، قال إبراهيم بوفود مدرب مسافي ان فريقه جاهز لمباراة اليوم أمام مصفوت الذي وصفه بأنه فريق متطور حقق الفوز على خورفكان في آخر جولة، وذكر بوفود ان مباراة اليوم لن تكون سهلة وانها مواجهة متكافئة وانه يجب على فريقه احترام منافسه، وقلل من تأثير الغيابات، مشيرا إلى ان فريقه ظل دائما يدفع باللاعب الأكثر جهوزية.

ورأى بدر طبيب مدرب مصفوت ان الفريق تناسى مباراة خورفكان وهو يركز على لقاء اليوم وقال: مسافي من الفرق الجيدة وهو اثبت وجوده بفضل النتائج التي حققها وهو قريب من فرق المقدمة والفرق المرشحة للصعود وبالتأكيد لديه دافع كبير في لقاء اليوم ونحن أيضا لدينا دافع.

على خط آخر، اعتبر صالح القاضي نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون ورئيس لجنة الكرة بالنادي ان المدرب التونسي طارق الحضيري إضافة للفريق الأول كونه مدرباً جيداً ولديه خبرة كبيرة حيث سبق له تدريب فرق الاتحاد المنستيري في تونس ونجم اولمبيك ومستقبل قابس إلى جانب عمله مدربا لفرق الشباب تحت 21سنة و19سنة بنادي الترجي من 2011 إلى 2017، وذكر أن إدارة النادي تأمل ان يحقق المدرب النجاح المطلوب وان يكون التعاقد معه نقلة على مستوى الأداء والنتائج في دوري الأولى.