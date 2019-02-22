شكرا لقرائتكم خبر عن الدقائق الأخيرة تقهر الزمالك فى الدورى والكونفدرالية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر الزمالك فى تقديم أداء ومستوى متذبذ سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقي، حيث تعادل الأبيض في أخر مواجهاته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على ملعبه مع نصر حسين داى، ثم تعادل مع طلائع الجيش في الدورى، ومن المفارقات أن أهداف التعادل التى يحرزها الخصم فى مرمى الزمالك جاءت جميعها في الدقائق الأخيرة من كل لقاء.

طلائع الجيش يخطف التعادل من الزمالك فى الدقيقة 87

نجح فريق طلائع الجيش، فى اقتناص نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز.

أحرز يوسف أوباما هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 25 وأضاف خالد بوطيب الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 30 ثم قلص أحمد سمير الفارق لطلائع الجيش بالهدف الأول فى الدقيقة 32 ثم عاد وسجل الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده للنقطة 52 ويحتل المركز الأول فى جدول ترتيب بطولة الدورى فيما رفع طلائع الجيش رصيده لـ26 نقطة ويحتل المركز التاسع.

بطل الجزائر يخطف التعادل مع الزمالك فى الدقيقة 90

تعادل نصر حسين داى الجزائرى مع الزمالك بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم خالد بوطيب مهاجم الزمالك للفريق الأبيض بالهدف الأول فى الدقيقة 14 من عمر المباراة لتشهد المباراة مسلسلا من إهدار الفرص للأبيض ليعاقبه نصر حسين داى بتسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 90.

بتلك النتيجة أصبح رصيد الزمالك نقطة وحيدة فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الرابع بينما أصبح رصيد نصر حسين داى 4 نقاط بذلك التعادل ويحتل المركز الأول فى المجموعة وخلفه جورماهيا الكينى بالمركز الثانى بـ3 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط ويتواجد فى المركز الثالث.