شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة جراند سلام للجودو فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات بطولة جراند سلام للجودو، و التى يشارك بها المنتخب الوطنى فى الفترة من 21 إلى 28 فبراير الجارى بألمانيا .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أحمد على، محمد عبد الموجود، على عيد، محمد عبد العال، عبد الرحمن محمد، على حازم، حاتم عبد الاخر وأحمد وحيد.

ومن المقرر أن يقيم المنتخب معسكر بألمانيا عقب المشاركة فى البطولة، وضمت القائمة 8 لاعبين مقرر مشاركتهم فى البطولة .

يذكر أن اتحاد الجودو طلب تنظيم واستضافة البطولة العربية والتى تقام نهاية العام الجارى .