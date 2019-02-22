إبراهيم فايق: تركي آل الشيخ يقرر تجميد نشاط بيراميدز وتصفيته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، قرر تجميد النادي وتصفيته بسبب تصريحات مسيئة.
وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء".
ولم يعلق أي أحد من مسئولي بيراميدز على الأمر سواء بالتأكيد أو النفي.
يذكر أن هناك أزمة بين النادي الأهلي وبيراميدز واتحاد الكرة، فيما يخص جدول مباريات الدوري العام.
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