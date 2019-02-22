شاهد.. رئيس الزمالك يعلق على بيان الأهلي بشأن أزمة اللقاءات المؤجلة

نادي الزمالك

علق رئيس نادي الزمالك، على بياني ناديي الأهلي وبيراميدز أمس الخميس، حول أزمة تعديلات اتحاد الكرة بشأن اللقاءات المؤجلة بالدوري الممتاز، وأيضا المؤجلة من كأس مصر.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" مع الإعلامي خالد الغندور، إنه يطالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتحكيم العقل وخوض اللقاء، طبقا للتعديلات التي أقرها اتحاد الكرة، مؤخرا، والموافقة على استبداله ليكون بدور الـ16 بكأس مصر بدلا من الدوري الممتاز، دون الانسياق وراء إرضاء بعض الجماهير الخارجة عن النص.

وأكد رئيس الزمالك، أنه يطالب بتحكيم العقل لتسيير الأمور دون أزمات، والبحث عن المصلحة العامة قبل مصلحة أي شخص أو أشخاص.

يذكر أن رد مسئولي نادي بيراميدز، على البيان، تضمن تمسكهم بخوض مؤجلات الدوري أولا، واستبدال لقاء الأهلي ليكون بدور الـ١٦ لكأس مصر بدلا من الدوري الممتاز، في الـ28 من فبراير الجاري، كما أقر اتحاد الكرة دون الأخذ في الاعتبار بيان الأهلي الأخير.

وكان مجلس إدارة الأهلي قرر في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة محمود

الخطيب، الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019، ونصه «الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية»، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري، وقرر المجلس التأكيد على احتفاظ النادي بكافة حقوقه المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.