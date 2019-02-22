تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

اليوروباليج كتب : أحمد البادي اختتمت مساء اليوم الخميس منافسات إياب دور الــ32 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج". وشهدت تأهل 16 فريقًا إلى دور الــ16 بالدوري الأوروبي ثلاث فرق من إسبانيا هم فالنسيا وفياريال وإشبيلية، وتأهل ثلاث فرق من إسبانيا هم فالنسيا وفياريال وإشبيلية، وتأهل تشيلسي وآرسنال من إنجلترا، ونابولي وإنترمن إيطاليا. وسالزبورج من النمسا ودينامو زغرب من كوراتيا ودينامو كييف من أوكرانيا وبنفيكا من البرتغال، ومن التشكيك سلافيا براغ، وزينيت وكراسنودار من روسيا وآينتراخت الألماني ورين الفرنسي.

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