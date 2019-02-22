رياضة | عبد العال يكشف سبب فشل تجربته مع إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العال يكشف سبب فشل تجربته مع إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علاء عبد العال المدير الفني للداخلية بأن عدم توافر الإمكانيات هو سبب فشل تحربته مع إنبي.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " تجربتي مع إنبي فشلت لعدم توافر الإمكانيات واعترفت إدارة النادي بذلك".

وأضاف :"خسارة براميدز من الجونة وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش صعب من مواجهتنا للأهلي".

وواصل : " أخبرت اللاعبين بين شوطي المباراة بأنهم خائفين وأحدث ذلك فارق في الشوط الثاني والذي كنا متفوقين فيه على الأهلي".

كما ذكر علاء عبد العال المدير الفني للداخلية بأن كلا من جونيو أجايي وحسين الشحات وعلي معلول أحدثوا فارق مع الأهلي في الدوري الثاني من بطولة الدوري.

واستكمل عبد العال حديثه : " أغلقت مفاتيح الأهلي بالضغط على السولية ورقة لاسارتي الرابحة".

وأضاف :"من الأفضل لي أن يدافع الأهلي حتى أتمكن من الضغط عليه من الناحية الهحومية".

وأردف: " هناك بعض اللاعبين أحدثوا فارق مع الأهلي أبرزهم أجايي والشحات ومعلول كان مصاب وهذا تسبب في تعادلهم معنا في الدور الأول".