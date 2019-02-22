رياضة | علاء عبد العال: أنا أهلاوي.. ولست قلقا من هبوط الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عبد العال: أنا أهلاوي.. ولست قلقا من هبوط الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح علاء عبد العال المدير الفني للداخلية بأنه ليس قلقا من هبوط فريقه هذا الموسم، وكشف عن الأفضل في الدوري هذا الموسم.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " لست قلقا من الهبوط وأثق في اللاعبين وإمكانيات الجهاز الفني والداخلية لن يهبط لأني مررت بذلك الموقف أكثر من مرة".

وواصل: " جروس هو أفضل مدير فني حاليًا والزمالك أفضل فريق وفرجاني ساسي أفضل لاعب وكينو أفضل محترف ووليد سليمان نجم الأهلي من اللاعبين المظلومين لعدم انضمامه للمنتخب".

كما أعرب علاء عبد العال المدير الفني للداخلية عن فخره بانتمائه للأهلي وأكد أن براميدز هو أصعب فريق واجهه.

واستكمل: " أنا أهلاوي وتربيت داخل الأهلي ومتعجب من هجوم جمهور الزمالك علي واتهامهم لي بأني متساهل مع الأهلي على الرغم من فوزي عليه مرتين".

وتابع:"براميدز من أصعب الفرق التي واجهتها من حيث الهجوم، حيث أن اللاعب منهم ممكن أن ينهي المباراة".

وأردف: " الزمالك هذا الموسم أقوى من الموسم الماضي لأنه لديه الاستقرار".