رياضة | الهلال يصل الإسكندرية السبت لمواجهة الاتحاد بأبطال العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يصل الإسكندرية السبت لمواجهة الاتحاد بأبطال العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى مطار برج العرب مساء غدٍ السبت قادمة من الرياض، لملاقاة الاتحاد السكندري، بإياب دور الثمانية لبطولة كأس زايد أبطال العرب.

وطالب محمد مصيلحي رئيس النادي، باستقبال حافل للفريق الضيف ردًا على كرم الضيافة التى لاقاها الاتحاد خلال إقامته بالرياض، بمباراة الذهاب وانتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد.

كما يصل اليوم طاقم التحكيم الذى سيدير المباراة ويصل أيضا طاقم الاتحاد العربى والمراقبين وأعضاء اللجنة الفنية ومراقبين الحكام.

ويلتقي الفريقان مساء الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات إياب دور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب.