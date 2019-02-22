رياضة | عاجل.. إبراهيم فايق: تركي آل الشيخ يجمد النشاط في نادي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إبراهيم فايق: تركي آل الشيخ يجمد النشاط في نادي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، قد قرر تجميد النشاط الرياضي لنادي بيراميدز اف سي.

وكتب "فايق" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء".