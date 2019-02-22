رياضة | أهداف مباراة - تشيلسي 3 × 0 مالمو || الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - تشيلسي 3 × 0 مالمو || الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز حرس الحدود - x

15:00 - مصر المقاصة النجوم - x

18:00 - المصري البورسعيدي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019 التعاون - x

14:55 - الباطن القادسية - x

17:15 - الشباب الوحدة - x

19:25 - أحد الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد - x

21:45 - فولهام كارديف سيتي - x

21:45 - واتفورد الدوري الإيطالي ميلان - x

21:30 - إمبولي

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