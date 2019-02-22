شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله مع المرينيجي والان مع التفاصيل

قرر الإسباني إيسكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الرحيل عن صفوف فريقه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "أس الإسبانية" ، إن إيسكو اتخذ قراره النهائى بالرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالى، وأخطر أنخيل سانشيز المدير الرياضى للمرينجى بهذا القرار.

وأوضحت الصحيفة أن فرانشيسكو إيسكو قرر الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بصرف النظر عن بقاء سانتياجو سولارى المدرب الحالى أو رحيله عن جدران العملاق الإسبانى.

وأضافت الصحيفة أن الدولى الإسبانى إيسكو يرغب فى خوض تجربة جديدة بعيد عن ريال مدريد لعدم شعوره بالسعادة حالياً وعلى الأخص بسبب العلاقة المتوترة مع سانتياجو سولارى وعدم مشاركته لفترة طويلة بالتشكيل الأساسى للفريق.