شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات ماوريسيو ساري مع روما والان مع التفاصيل

تحدث ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي عن فوزه على مالمو السويد وبلوغ دور ثمن نهائي الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، وفي سياق آخر نفى المدرب الإيطالي ما تردد عن توقيعه عقداً مع روما لتدريبه.

وقال ساري عن أداء تشيلسي: "أعتقد في أول نصف ساعة لعبنا بدون ثقة، مرتبكين، لم نكن قادرين على تحريك الكرة بسرعة كبيرة وكنا نضغط سيئين بالضغط، تحسنا في نهاية الشوط الأول، في الشوط الثاني تغير كل شيء".

وتابع: "أعتقد جوجينيو في أول 30 دقيقة من اللقاء عرفنا مدى أهميته للفريق، لم نستطع اللعب بهدوء، ولكن مع دخول جورجينهو تغير هذا الشيء، أتمنى من الجماهير أن يعرفوا مدى أهمية جورجينهو للفريق".

وأكمل: "لدينا بيدرو، ويليان، هازارد، ليس من السهل على هودوسون اللعب بشكل مستمر، إذا لعب 20 مباراة في هذا الموسم فستصبح 30 مباراة في الموسم القادم، على النادي أن يقرر بقائه، إذا أردت بقائه، فيجب علي بيع جناح لكي يأخذ فرصته".

وأوضح: "نحن في لحظة عصيبة، واجهنا مشاكل مع المشجعين في المباراة الأخيرة لذا فمن الطبيعي أن يدخل الفريق بدون ثقة، إذا كنا نريد أن نكون مسيطرين وأن نمتلك الكرة وأن نتحرك بسرعة كبيرة، فنحن بحاجة إلى الثقة".

واختتم: "لدي عقد مع تشيلسي للموسم القادم، لذا من المستحيل أن أوقع على عقد آخر مع روما".

وتخطى تشيلسي مالمو السويدي 3-صفر (2-1 في ذهاب دور الـ32) بأهداف الفرنسي أوليفييه جيرو (55) وروس باركلي من ضربة حرة جميلة (74) وكالوم هادسون أودوي صاحب الـ18 عامًا متوجا مجهوده المميز في المباراة في الدقيقة 84.