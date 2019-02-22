آل الشيخ: الأهلي تاريخ كبير ولا أتوقع انسحابه

أكد تركي آل الشيخ ، مالك نادي بيراميدز ، أنه لا يتوقع انسحاب النادي الأهلي من مباراة الفريقين يوم الخميس المقبل في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:" لا اتوقع ينسحبون ... ان شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لأنهم فريق وتاريخ كبير".

وجاء تعليق آل الشيخ بعد ساعات من قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب برفض خوض مباراة بيراميدز في كأس مصر يوم الخميس المقبل وتمسكه بعدم تبديل لقاء الدوري بالكأس.

وكان آل الشيخ قد طلب تأجيل لقاء بيراميدز والأهلي بالدور الثاني للدوري لحين خوض مباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول حفاظاً على تكافؤ الفرص.