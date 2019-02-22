تشكيل إنتر ميلان لمواجهة رابيد فيينا النمساوي

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة رابيد فيينا النمساوي، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

هاندانوفيتش في حراسة المرمي، سيدريك سواريس، رانوكيا، سكرينيار، أسامواه، فيتشينو، بروزوفيتش، كاندريفا، ناينجولان، بيريسيتش ولوتارو مارتينيز.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز إنتر ميلان بهدف دون رد.