الهلال يحسم كلاسيكو السعودية بثلاثية نظيفة في شباك الاتحاد

زاد الهلال أوجاع اتحاد جدة عندما تغلب عليه اليوم الخميس بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة على حساب الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للهلال بافيتيمبي جوميز الدقيقة 66 واللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 81.

وشهدت نهاية اللقاء أحداث مؤسفه عندما إستفز مدافع الهلال ديجينيك جماهير الاتحاد.

بداء اللقاء برتم سريع، وظهر على الاتحاد إعتماده على الضغط العالي في الوقت الذي حرص فيه الهلال على لعب الكرات البينية القصيره وجس نبض الاتحاديين.

ظهر الهلال في الدقائق الأولى أكثر تنطيماً داخل الملعب، ونجح جوميز مهاجم الهلال في تهديد مرمى الاتحاد أولا في الدقيقة 7 عندما سدد جوميز كرة قوية إفتقدت للتركيز إعتلت المرمى، ليعود الشلهوب و يضيع فرصة محققة بعد أن سدد كرة من على قوس منطقة الجزاء في الدقيقة 23 مرت سليمه على مرمى الاتحاد.

عاد الاتحاد خطوطه منتصف الشوط الأول، ونجح الكساندر بيليتش من تهديد مرمى الهلال لأول مرة في الدقيقة 23 بعد مجهود فردي.

شكلت تحركات فهد المولد و عبدالعزيز البيشي في الجهة اليمنى خطورة على الفريق الهلالي، و ظهر الاتحاد إعتماد الاتحاديين على الكرات الطولية و الارتداد السريع.

فاجأ محمد كنو نجم الفريق الهلالي في الدقيقة 34 حارس الاتحاد عندما سدد كرة ذكية نجح القرني في التصدي لها بصعوبة.

عاد الهلال و فرض إسلوب لعبه في الملعب بعد الدقيقة 30 ، ونجح فواز القرني حارس الاتحاد فواز القرني في التصدي لتسديدة كاريو الزاحفة في الدقيقة 40 وحرمان الهلال من هدف محقق.

زج مدرب الاتحاد مع انطلاقة الشوط الثاني بالمحترف العاجي في صفوق الفريق سيكو سانوجو بديلاً للاعب جمال باجندوح، في بديل يسعى من خلاله لتنشيط خط المنتصف في الفريق الاتحادي.

ظهر الاتحاد بأفضليه نسبية مع إنطلاقة الشوط الثاني، و وكان الاتحاد الاقرب للتسجيل بعد أن سدد بيليتش في الدقيقة 50 كرة قوية وصلت سهله في يد عبدالله المعيوف حارس الهلال.

عاد السجال بين الفريقان منتصف الشوط الثاني، وظهر رغبة الفريقان بالتسجيل حيث انحصر اللعب منتصف الملعب وسط محاولات من قبل الفريقين.

و نجح المتحرر من الرقابة، بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 66 عندما نجح في إستغلال غفلة دفاع الاتحاد، ليسدد كرة قوية داخل الشباك.

رمى مدرب الاتحاد السيد بيليش بأهم أوراقه عندما زج بالبرازيلي وومارينهو ليحل بديلاً عن غاري رودريقيز، وفي المقابل انعش مدرب الهلال خط الهجوم في فريقه عندما دفع بالايطالي جوفينكو بديلاً لقائد الفريق محمد الشلهوب.

استحوذ الهلال على مجريات اللقاء، و ظهر فريق الهلال بأفضلية مطلقة، وسط محاولات خجولة من اتحاد جدة للعودة للقاء و تسجيل هدف التعادل.

عزز سالم الدوسري من النتيجه، عندما نجح سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني للهلال في الدقيقه 81، بعد تحرك ذكي ليضع الكرة زاحفة في مرمى الاتحاد.

حرم حارس الاتحاد فواز القرني من مضاعفة النتيجه عندما تصدى لتسديدة جوميز في الدقيقة 86 ، قبل أن يفرط مهاجم الاتحاد فهد المولد في فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 87، و يأبى بريجوفيتش هو الأخر في التسجيل في الدقيقة 88 عندما فرط بفرصه محققه.

الغى حكم المباراة الهدف الثالث لفريق الهلال بعد الرجوع لتقنية الفيديو بعد تسجيل البديل أحمد أشرف الهدف الثالث، لينهي الحكم اللقاء بفوز الهلال بهدفين دون مقابل.