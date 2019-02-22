روسيا تؤيد بقاء إنفانتينو لولاية ثانية في الفيفا

أعلنت روسيا، دعمها ترشح السويسري جياني إنفانتينو لولاية ثانية كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأيدت الدولة المضيفة لمونديال 2018، السويسري للاستمرار بمقعده في ظل عدم وجود أي منافس آخر في الانتخابات المقررة في 5 يونيو / حزيران المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وصرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، أولجا جولوديتس، لوكالة الأنباء الروسية (تاس) بأن إنفانتينو "نزيه ومحترف حقيقي" وحقق مع روسيا مونديالا ناجحًا العام الماضي.

وأشارت أولجا إلى أن "ما تحقق خلال كأس العالم يثير الاحترام الكبير. إنفانتينو ملتزم بالمبادئ الأولمبية في الرياضة، ونشط جدا في دعم المرأة في مجال الرياضة".

ولا يعد دعم روسيا لإنفانتيو مفاجأة، فقد منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسام الصداقة لرئيس الفيفا نظرًا لمساهمته الكبرى في التحضير والتنظيم لكأس العالم 2018 الذي استضافته روسيا.

وترى روسيا أن كأس العالم حقق نجاحا كبيرا -وفقا للحكومة الروسية- وليس ذلك لأنه كسر العديد من الصور النمطية عن البلاد كما قال بوتين في يوليو / تموز الماضي.

ولكن أيضًا بسبب بيع أكثر من 3 ملايين تذكرة واستقطاب جمهور تلفزيوني "ضخم"، وكذلك استقبال أكثر من مليون زائر أجنبي دخلوا البلاد بـ"شكل رسمي" خلال الحدث الرياضي العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل المنتخب الروسي وللمرة الأولى إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، قبل أن يودع البطولة على يد كرواتيا بركلات الترجيح.